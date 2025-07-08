Стало известно, за что судье Тришкину грозит уголовное дело

В отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина может быть возбуждено уголовное дело в связи с дорожным инцидентом. Об этом сообщает РИА «Новости».

После происшествия судья принёс извинения пострадавшему и предложил компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Пострадавший первоначально согласился, однако впоследствии обратился к адвокату, который увеличил сумму компенсации в десять раз. По словам представителя суда, данная сумма оказалась для судьи неподъёмной.

«Вместе с тем судья Тришкин готов ещё раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему», — цитирует агентство слова представителя суда.