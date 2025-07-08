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8 июля, 00:25

Стало известно, за что судье Тришкину грозит уголовное дело

РИА «Новости»: Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за ДТП

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина может быть возбуждено уголовное дело в связи с дорожным инцидентом. Об этом сообщает РИА «Новости».

После происшествия судья принёс извинения пострадавшему и предложил компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Пострадавший первоначально согласился, однако впоследствии обратился к адвокату, который увеличил сумму компенсации в десять раз. По словам представителя суда, данная сумма оказалась для судьи неподъёмной.

«Вместе с тем судья Тришкин готов ещё раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему», — цитирует агентство слова представителя суда.

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Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал запрос на возбуждение уголовного дела против военного судьи Альберта Тришкина по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда, совершённом из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, с использованием оружия или предметов, применявшихся в качестве оружия.

Антон Голыбин
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