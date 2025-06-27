Полмиллиона за пенальти: Раскрыты подробности обвинений в адрес гендира «Торпедо»

Гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов якобы предлагал арбитру Максиму Перезве 500 тысяч рублей за каждый пенальти в пользу клуба и 3 миллиона за победу в матче с «Уралом». Об этом стало известно из показаний судьи на допросе.

По словам Перезвы, Скородумов трижды пытался его подкупить, но арбитр каждый раз оставлял предложения без ответа. Факт передачи денег пока не подтверждён.

Матч «Торпедо» против «Урала» 21 апреля завершился со счётом 1:1. Перезва утверждает, что за победу ему обещали 3 млн рублей, а за каждый пенальти в пользу чёрно-белых — по 500 тысяч. Однако 11-метровый в ворота екатеринбуржцев назначен не был. «Торпедо» осталось без трёх очков и подало жалобу в ЭСК, которая позже признала ошибку арбитра.

Удивительно, но, по версии Перезвы, Скородумов в третий раз предложил ему взятку, хотя и в меньшем размере — 1,5 млн за победу и 250 тысяч за пенальти. Судья снова не дал чёткого ответа. При этом Перезва подчеркнул, что другой обвиняемый, Леонид Соболев, не участвовал в переговорах о подкупе.

«Докопаться до правды будет одной из моих задач в этом деле», — заявил Mash на спорте адвокат Александр Добровинский.