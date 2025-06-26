Фанаты «Торпедо» написали открытое письмо Собянину с просьбой защитить клуб
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Болельщики московского футбольного клуба «Торпедо» обратились к мэру столицы Сергею Собянину после ареста владельца клуба. Фанаты попросили градоначальника вмешаться в ситуацию.
«С момента передачи в начале 2024 года контрольного пакета акций клуба (и стадиона имени Эдуарда Стрельцова) группе компаний «Сибпромстрой», вокруг легендарного московского клуба и стадиона на Восточной улице сложилась парадоксальная ситуация полного игнорирования болельщиков команды и жителей ЮАО. Это идёт вразрез с принципами открытости и уважения к горожанам, которые активно реализуются в городской политике», — говорится в сообщении болельщиков автозаводцев, опубликованном в их телеграм-канале 19:24.
По словам фанатов, новые владельцы полностью отказались от общения с болельщиками, а информация о будущем клуба и стадиона появляется редко и постфактум. При этом публикуют её СМИ ХМАО, откуда владельцы клуба. Также болельщики перечислили шесть ошибок, которые нанесли вред спортивной и общественной репутации клуба.
- Прекращение поддержки ветеранов клуба без объяснений причин;
- Ликвидация фарм-клуба «Торпедо-2»;
- Замена натурального газона на искусственное покрытие на стадионе им. Э. Стрельцова;
- Отмена пресс-экскурсии на стадион;
- Игнорирование встреч с болельщиками на протяжении полутора лет;
- Уголовное дело против Соболева
«Мы считаем, что подобная модель управления недопустима для московского клуба со 100-летней историей. Особенно заметен контраст с другими московскими клубами, которые в последние годы становятся всё более открытыми», — отметили болельщики «Торпедо».
Напомним, по итогам сезона Первой лиги «Торпедо» заняло второе место и получило право в следующем сезоне сыграть в РПЛ. Однако после этого было возбуждено дело о подкупе судей в футболе. Правоохранители задержали двух человек: владельца клуба Соболева и директора Валерия Скородумова. Они арестованы, а бухгалтер автозаводцев Ирина Волкова отправлена под домашний арест. Утверждается, что с марта по май 2025 года Скородумов предлагал главному судье матчей «Торпедо» больше миллиона рублей за то, чтобы он специально судил в их пользу. Речь идёт о не менее трёх играх. Теперь ходят слухи, что «Торпедо» могут лишить права на выступление в РПЛ.