Фанаты «Торпедо» написали открытое письмо Собянину с просьбой защитить клуб

Болельщики московского футбольного клуба «Торпедо» обратились к мэру столицы Сергею Собянину после ареста владельца клуба. Фанаты попросили градоначальника вмешаться в ситуацию.

«С момента передачи в начале 2024 года контрольного пакета акций клуба (и стадиона имени Эдуарда Стрельцова) группе компаний «Сибпромстрой», вокруг легендарного московского клуба и стадиона на Восточной улице сложилась парадоксальная ситуация полного игнорирования болельщиков команды и жителей ЮАО. Это идёт вразрез с принципами открытости и уважения к горожанам, которые активно реализуются в городской политике», — говорится в сообщении болельщиков автозаводцев, опубликованном в их телеграм-канале 19:24.

По словам фанатов, новые владельцы полностью отказались от общения с болельщиками, а информация о будущем клуба и стадиона появляется редко и постфактум. При этом публикуют её СМИ ХМАО, откуда владельцы клуба. Также болельщики перечислили шесть ошибок, которые нанесли вред спортивной и общественной репутации клуба.

Прекращение поддержки ветеранов клуба без объяснений причин;

Ликвидация фарм-клуба «Торпедо-2»;

Замена натурального газона на искусственное покрытие на стадионе им. Э. Стрельцова;

Отмена пресс-экскурсии на стадион;

Игнорирование встреч с болельщиками на протяжении полутора лет;

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«Мы считаем, что подобная модель управления недопустима для московского клуба со 100-летней историей. Особенно заметен контраст с другими московскими клубами, которые в последние годы становятся всё более открытыми», — отметили болельщики «Торпедо».