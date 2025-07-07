Бастрыкин потребовал возбудить дело на судью процесса над Удальцовым*

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал запрос на возбуждение уголовного дела против военного судьи Альберта Тришкина по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сказано в повестке Высшей квалификационной комиссии судей РФ (ВККС).

«Рассмотрение представления председателя СКР о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина Альберта Викторовича по признакам преступления, предусмотренного пунктами «д», «е», «з» части 2 статьи 112 УК РФ», — сказано в повестке.

Тришкину предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, квалифицированном как совершённое из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, с использованием оружия или предметов, применявшихся в качестве оружия. Санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Тришкин, назначенный судьёй 2-го Западного окружного военного суда в 2016 году и специализирующийся на уголовных делах, в настоящее время ведёт дело Сергея Удальцова*, лидера «Левого фронта», обвиняемого в оправдании терроризма. Согласно закону о статусе судей, Тришкин обладает неприкосновенностью. Это означает, что для возбуждения против него уголовного дела требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Ранее Life.ru сообщал о том, что Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на репортёров «Рен-ТВ» в Новосибирске. Злоумышленникам вменяют уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ, за что им грозит до шести лет тюрьмы.