Бастрыкин контролирует дело о нападении на репортёров «Рен-ТВ» в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя новосибирского следственного управления Антона Бадулина предоставить подробный отчёт о ходе расследования уголовного дела. Речь идёт о нападении на журналистов «Рен-ТВ» в Новосибирске.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что подозреваемых в нападении уже доставили в полицию Новосибирска (отдел № 5 «Дзержинский»). Их задержали, теперь суд решает вопрос об аресте. Злоумышленникам вменяют уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ, за что им грозит до шести лет тюрьмы.