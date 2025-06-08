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Регион
8 июня, 13:21

Бастрыкин контролирует дело о нападении на репортёров «Рен-ТВ» в Новосибирске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя новосибирского следственного управления Антона Бадулина предоставить подробный отчёт о ходе расследования уголовного дела. Речь идёт о нападении на журналистов «Рен-ТВ» в Новосибирске.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что подозреваемых в нападении уже доставили в полицию Новосибирска (отдел № 5 «Дзержинский»). Их задержали, теперь суд решает вопрос об аресте. Злоумышленникам вменяют уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ, за что им грозит до шести лет тюрьмы.

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Напомним, ранее в Новосибирске трое агрессивно настроенных жителей, вооружившись палками, сорвали работу съёмочной группы «Рен-ТВ». Журналисты выполняли редакционное задание.

Александра Мышляева
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