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7 июня, 13:03

В Новосибирске трое мужчин с палками напали на съёмочную группу «Рен-ТВ»

Волк: Трое жителей Новосибирска с палками напали на журналистов «Рен-ТВ»

Журналист. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Журналист. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

В Новосибирске трое агрессивно настроенных жителей на улице Караваева, вооружившись палками, сорвали работу журналистов «Рен-ТВ», выполнявших редакционное задание. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

«Правонарушители доставлены в отдел полиции №5 «Дзержинский» УМВД по г. Новосибирску», — говорится в сообщении.

По факту их действий проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, заявила представитель МВД.

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Мария Любицкая
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