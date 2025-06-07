В Новосибирске трое мужчин с палками напали на съёмочную группу «Рен-ТВ»
Волк: Трое жителей Новосибирска с палками напали на журналистов «Рен-ТВ»
Журналист. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto
В Новосибирске трое агрессивно настроенных жителей на улице Караваева, вооружившись палками, сорвали работу журналистов «Рен-ТВ», выполнявших редакционное задание. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
«Правонарушители доставлены в отдел полиции №5 «Дзержинский» УМВД по г. Новосибирску», — говорится в сообщении.
По факту их действий проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, заявила представитель МВД.
А ранее Life.ru сообщал, как буйный россиянин устроил потасовку в магазине. Как рассказали свидетели, мужчина попытался вынести из магазина сыр, однако охрана вовремя его остановила.