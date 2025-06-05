Сырный скандал: Буйный россиянин устроил потасовку в магазине

В одном из торговых залов Калуги разгорелся конфликт с участием агрессивного покупателя. Как рассказали свидетели, мужчина попытался вынести из магазина сыр, однако охрана вовремя его остановила. При досмотре товар у него не обнаружили, и мужчина покинул помещение, сообщает 360.ru.

Неадекватный мужчина в магазине устроил дебош из-за сыра. Видео © 360.ru

Спустя несколько минут он вернулся уже в явно возбуждённом состоянии. Не стесняясь в выражениях, начал оскорблять сотрудников службы безопасности. На замечания реагировал агрессивно — разбил витрину и напал на одного из охранников, причинив ему травмы лица.

Для усмирения нарушителя пришлось применить перцовый баллончик. Охранники скрутили мужчину, используя его собственный ремень. После этого на место происшествия прибыла полиция, которая увезла дебошира для дальнейшего разбирательства. Инцидент стал поводом для обсуждения мер безопасности в торговых точках города.