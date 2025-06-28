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Регион
28 июня, 16:37

Бастрыкин запросил доклад о расследовании крушения Як-18Т в Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, попросил предоставить отчёт о расследовании крушения лёгкого самолёта Як-18Т, которое произошло под Коломной. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Черненко доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах происшествия.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Черненко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело после крушения самолёта Як-18Т в Подмосковье
Возбуждено уголовное дело после крушения самолёта Як-18Т в Подмосковье

Напомним, в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолёта ЯК-18Т, в результате которого, по предварительным данным, погибли четыре человека. Как сообщили в оперативных службах региона, причиной аварии мог стать сбой в работе двигателя.

Анастасия Никонорова
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