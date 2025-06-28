Бастрыкин запросил доклад о расследовании крушения Як-18Т в Подмосковье

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, попросил предоставить отчёт о расследовании крушения лёгкого самолёта Як-18Т, которое произошло под Коломной. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Черненко доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах происшествия.