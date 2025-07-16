Высшая коллегия дала добро на уголовное дело против военного судьи за обстрел водителя

Поводом для обращения Бастрыкина стал дорожный конфликт в августе 2024 года. Во время разборок Тришкин выстрелил из травматического оружия в водителя, который якобы преградил ему путь. Судья заявил, что в момент конфликта был подавлен в связи с внесением его личных данных в украинскую базу «Миротворец». Он прибыл на заседание ВККС и рассказал также, что готов был примириться с пострадавшим и выплатить ему 600 тыс. рублей компенсации, но тот хотел от 2 млн до 5 млн рублей.