Новосибирский суд оправдал охранника по делу о гибели подростка на пляже

Семилетнее расследование гибели подростка на базе отдыха «Бумеранг» завершилось оправдательным приговором. Как сообщает kp.ru, суд Новосибирска полностью оправдал бывшего охранника Ивана Прудникова, признав его вину недоказанной.

Трагический инцидент произошёл 28 июня 2018 года, когда 16-летний юноша, отдыхавший с семьёй друга, получил смертельное ножевое ранение. Потерпевший успел лишь указать направление, откуда напали, прежде чем потерять сознание.

Расследование длилось несколько лет, и только в 2021 году в Калининграде был задержан Прудников, работавший в тот период охранником на базе отдыха. Несмотря на первоначальные признательные показания, которые обвиняемый впоследствии назвал данными под давлением, следствию не удалось собрать достаточных доказательств вины.

Судебный процесс проходил в три этапа — в 2023, 2024 и 2025 годах. Каждый раз коллегия присяжных единогласно приходила к выводу о недоказанности вины подсудимого. Прудников настаивал на своей невиновности.

Окончательное решение суда не только освободило Прудникова из-под стражи прямо в зале суда, но и признало за ним право на компенсацию морального и имущественного вреда.