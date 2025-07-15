На Урале подросток зарезал свою подругу, её мать и шпица и обчистил квартиру
На Урале парень получил 9,5 лет колонии за убийство подруги, её матери и собаки
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Девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии получил 17-летний житель Екатеринбурга, который 13 ноября 2023 года, находясь в гостях, зарезал свою подругу 2009 года рождения. Из-за личной неприязни подросток нанёс девушке многочисленные удары ножом, в результате чего она скончалась.
Преступник также дождался возвращения домой матери подруги и напал на неё. Не пожалел несовершеннолетний душегуб даже маленькую собаку.
«Кроме того, подсудимый из хулиганских побуждений совершил жестокое обращение с животным — собакой породы шпиц, принадлежавшей потерпевшим. Домашнее животное погибло от причинённых ему повреждений», — рассказали Инфо24 в следственных органах.
Расправившись со всеми обитателями квартиры, уралец вынес оттуда ключи, мобильные телефоны и банковские карты. Вместе с 20-летним приятелем они успели потратить 40 тысяч рублей. Второй фигурант уголовного дела получил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Ранее житель Владикавказа зарезал жену и дочь, но пожалел сына с ДЦП. А в Городце мужчина едва не зарезал прохожего, решив, что тот его оскорбил.