На Урале подросток зарезал свою подругу, её мать и шпица и обчистил квартиру

Девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии получил 17-летний житель Екатеринбурга, который 13 ноября 2023 года, находясь в гостях, зарезал свою подругу 2009 года рождения. Из-за личной неприязни подросток нанёс девушке многочисленные удары ножом, в результате чего она скончалась.

Преступник также дождался возвращения домой матери подруги и напал на неё. Не пожалел несовершеннолетний душегуб даже маленькую собаку.

«Кроме того, подсудимый из хулиганских побуждений совершил жестокое обращение с животным — собакой породы шпиц, принадлежавшей потерпевшим. Домашнее животное погибло от причинённых ему повреждений», — рассказали Инфо24 в следственных органах.