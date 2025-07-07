Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 09:42

Пьяный россиянин едва не зарезал прохожего, решив, что тот его оскорбил

Ni Mash: В Городце мужчина ранил прохожего, решив, что тот его оскорбил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

В Нижегородской области мужчина нанёс увечья прохожему человеку, воткнув в его шею острый предмет. Как сообщает Ni Mash, нападавший подумал, что его оскорбляют на иностранном языке.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в Городце. Александр Р., будучи в нетрезвом состоянии, услышал на остановке непонятную речь. Он тут же подумал, что неизвестный прохожий материт его. Пострадавший в этот момент просто ругался с женой по телефону на своём языке, но выпивший мужчина не стал разбираться. Он подошёл сзади к человеку и воткнул ему острый предмет в шею.

У пострадавшего пошла кровь и пропал голос. Он добежал до кафе, где работает его родственник, и ему вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали мужчину, которому в итоге потребовалось провести операцию. Нападавший, протрезвев, осознал, что натворил. Его уже приговорили к трём годам тюремного заключения.

Жёсткое задержание севастопольца, который зарезал экс-тёщу средь бела дня, попало на видео
Жёсткое задержание севастопольца, который зарезал экс-тёщу средь бела дня, попало на видео

Ранее Life.ru сообщал, что в Серпухове 25-летняя девушке в порыве гнева убила своего 36-летнего жениха. Причиной конфликта стала ревность. Мужчина обвинял избранницу в изменах, в ответ на оскорбления она взяла кухонный нож и нанесла ему несколько ударов.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar