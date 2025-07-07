Пьяный россиянин едва не зарезал прохожего, решив, что тот его оскорбил

В Нижегородской области мужчина нанёс увечья прохожему человеку, воткнув в его шею острый предмет. Как сообщает Ni Mash, нападавший подумал, что его оскорбляют на иностранном языке.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в Городце. Александр Р., будучи в нетрезвом состоянии, услышал на остановке непонятную речь. Он тут же подумал, что неизвестный прохожий материт его. Пострадавший в этот момент просто ругался с женой по телефону на своём языке, но выпивший мужчина не стал разбираться. Он подошёл сзади к человеку и воткнул ему острый предмет в шею.

У пострадавшего пошла кровь и пропал голос. Он добежал до кафе, где работает его родственник, и ему вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали мужчину, которому в итоге потребовалось провести операцию. Нападавший, протрезвев, осознал, что натворил. Его уже приговорили к трём годам тюремного заключения.