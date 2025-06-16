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16 июня, 10:19

Жёсткое задержание севастопольца, который зарезал экс-тёщу средь бела дня, попало на видео

Появилось видео момента задержания мужчины, зарезавшего экс-тёщу в Севастополе

Обложка © Telegram/ Чп / Севастополь

Обложка © Telegram/ Чп / Севастополь

Момент задержания мужчины, который напал на бабушку с внуком в Севастополе, сняла камера видеонаблюдения. Запись появилась в телеграм-канале «ЧП Севастополь».

В Севастополе задержали мужчину, пытавшегося отрезать голову женщине. Видео © Telegram/ Чп / Севастополь

Водитель, ставший свидетелем страшной сцены, выскочил из автомобиля, сбил злоумышленника с ног и связал его руки пластиковыми стяжками. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, пытались оказать пострадавшей первую помощь до приезда врачей, но спасти её не удалось — женщина скончалась от потери крови.

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В Берлине двое неизвестных напали с ножом на мужчину, услышав украинскую речь

Напомним, убийцей казался бывший зять женщины. Жестокое нападение произошло из-за банального замечания. Пожилая женщина сделала замечание нетрезвому мужчине, выразив недовольство его состоянием. В ответ он ударил её ножом, нанеся сквозное ранение.

Анастасия Никонорова
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