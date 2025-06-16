Жёсткое задержание севастопольца, который зарезал экс-тёщу средь бела дня, попало на видео
Появилось видео момента задержания мужчины, зарезавшего экс-тёщу в Севастополе
Обложка © Telegram/ Чп / Севастополь
Момент задержания мужчины, который напал на бабушку с внуком в Севастополе, сняла камера видеонаблюдения. Запись появилась в телеграм-канале «ЧП Севастополь».
В Севастополе задержали мужчину, пытавшегося отрезать голову женщине. Видео © Telegram/ Чп / Севастополь
Водитель, ставший свидетелем страшной сцены, выскочил из автомобиля, сбил злоумышленника с ног и связал его руки пластиковыми стяжками. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, пытались оказать пострадавшей первую помощь до приезда врачей, но спасти её не удалось — женщина скончалась от потери крови.
Напомним, убийцей казался бывший зять женщины. Жестокое нападение произошло из-за банального замечания. Пожилая женщина сделала замечание нетрезвому мужчине, выразив недовольство его состоянием. В ответ он ударил её ножом, нанеся сквозное ранение.