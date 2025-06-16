Жёсткое задержание севастопольца, который зарезал экс-тёщу средь бела дня, попало на видео

Момент задержания мужчины, который напал на бабушку с внуком в Севастополе, сняла камера видеонаблюдения. Запись появилась в телеграм-канале «ЧП Севастополь».

Водитель, ставший свидетелем страшной сцены, выскочил из автомобиля, сбил злоумышленника с ног и связал его руки пластиковыми стяжками. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, пытались оказать пострадавшей первую помощь до приезда врачей, но спасти её не удалось — женщина скончалась от потери крови.