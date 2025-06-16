Очевидцы сняли, как мужчина посреди улицы перерезал горло бывшей тёще на глазах у внука

Мужчина напал на бабушку с внуком в Севастополе и перерезал женщине горло. Трагедия произошла в районе мыса Фиолент на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Севастополе женщине перерезали горло. Видео © Telegram / Mash на волне

Причиной жестокого нападения стало обычное замечание. Пенсионерка не оценила пьяное состояние мужчины и высказала своё недовольство. Неадекват в ответ напал на бабушку с ножом, который прошёл насквозь. К пострадавшей приехала бригада скорой помощи, женщину долгое время реанимировали, но спасти не смогли. Мужчину задержали.

По словам местных жителей, убийца был близко знаком с пенсионеркой, она была его бывшей тёщей. Трагедия произошла на глазах у внука.