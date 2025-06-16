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16 июня, 09:12

Очевидцы сняли, как мужчина посреди улицы перерезал горло бывшей тёще на глазах у внука

В Севастополе мужчина перерезал горло бывшей тёще на глазах у внука, она умерла

Мужчина напал на бабушку с внуком в Севастополе и перерезал женщине горло. Трагедия произошла в районе мыса Фиолент на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Севастополе женщине перерезали горло. Видео © Telegram / Mash на волне

Причиной жестокого нападения стало обычное замечание. Пенсионерка не оценила пьяное состояние мужчины и высказала своё недовольство. Неадекват в ответ напал на бабушку с ножом, который прошёл насквозь. К пострадавшей приехала бригада скорой помощи, женщину долгое время реанимировали, но спасти не смогли. Мужчину задержали.

По словам местных жителей, убийца был близко знаком с пенсионеркой, она была его бывшей тёщей. Трагедия произошла на глазах у внука.

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Ранее в Дзержинске мужчина с бензопилой напал на прохожего и чуть не отрезал ему руку. Всё случилось на улице Черняховского, пострадавший получил серьёзные рваные травмы кисти. Неадекват был задержан и доставлен в отделение полиции.

Обложка © Telegram / Mash на волне

Наталья Афонина
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