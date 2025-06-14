36-летний россиянин с бензопилой напал на прохожего и чуть не отрезал ему руку

В Дзержинске Нижегородской области 36-летний мужчина с бензопилой атаковал прохожего на улице Черняховского и чуть не отрезал ему руку. В результате нападения пострадавший получил серьёзные рваные травмы кисти.

ППС Дзержинска задержала нападавшего с бензопилой 36-летнего мужчину. Видео © Telegram/Полиция Нижегородской области

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно отреагировали на происшествие и вскоре задержали подозреваемого, который был доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что злоумышленник ранее имел судимости за имущественные преступления.

На нарушителя составлен протокол за мелкое хулиганство, и ему предписано явиться в полицию. Окончательная правовая оценка действий нападавшего будет дана после определения степени тяжести травм пострадавшего.