36-летний россиянин с бензопилой напал на прохожего и чуть не отрезал ему руку
МВД: В Дзержинске задержали мужчину за нападение на прохожего с бензопилой
Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области
В Дзержинске Нижегородской области 36-летний мужчина с бензопилой атаковал прохожего на улице Черняховского и чуть не отрезал ему руку. В результате нападения пострадавший получил серьёзные рваные травмы кисти.
ППС Дзержинска задержала нападавшего с бензопилой 36-летнего мужчину. Видео © Telegram/Полиция Нижегородской области
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно отреагировали на происшествие и вскоре задержали подозреваемого, который был доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что злоумышленник ранее имел судимости за имущественные преступления.
На нарушителя составлен протокол за мелкое хулиганство, и ему предписано явиться в полицию. Окончательная правовая оценка действий нападавшего будет дана после определения степени тяжести травм пострадавшего.
Ранее политолог из России Алексей Ярошенко выступил за значительное усиление наказания за мелкое хулиганство. Он считает, что текущие штрафы в 500–1000 рублей не работают и не способствуют воспитанию. По его мнению, штрафы по статье 20.1 КоАП следует увеличить до 50–100 тысяч рублей. При этом он уточнил, что цель не в возмездии, а в предотвращении подобных нарушений.