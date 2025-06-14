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14 июня, 14:38

36-летний россиянин с бензопилой напал на прохожего и чуть не отрезал ему руку

МВД: В Дзержинске задержали мужчину за нападение на прохожего с бензопилой

Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области

Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области 36-летний мужчина с бензопилой атаковал прохожего на улице Черняховского и чуть не отрезал ему руку. В результате нападения пострадавший получил серьёзные рваные травмы кисти.

ППС Дзержинска задержала нападавшего с бензопилой 36-летнего мужчину. Видео © Telegram/Полиция Нижегородской области

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно отреагировали на происшествие и вскоре задержали подозреваемого, который был доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что злоумышленник ранее имел судимости за имущественные преступления.

На нарушителя составлен протокол за мелкое хулиганство, и ему предписано явиться в полицию. Окончательная правовая оценка действий нападавшего будет дана после определения степени тяжести травм пострадавшего.

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Ранее политолог из России Алексей Ярошенко выступил за значительное усиление наказания за мелкое хулиганство. Он считает, что текущие штрафы в 500–1000 рублей не работают и не способствуют воспитанию. По его мнению, штрафы по статье 20.1 КоАП следует увеличить до 50–100 тысяч рублей. При этом он уточнил, что цель не в возмездии, а в предотвращении подобных нарушений.

Анастасия Никонорова
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