Россиянка подожгла мужа смесью для бензопилы за побои, а затем пожалела его и вызвала МЧС

Жительница Алтая облила своего мужа смесью бензина и масла для бензопилы, а затем подожгла его. Происшествие случилось на фоне конфликта между 40-летней Татьяной и 36-летним Александром. Теперь пострадавший находится в больнице, а его супруга — в полиции, сообщает Telegram-канала SHOT.

Жительница Алтая подожгла своего мужа во время ссоры. Фото © SHOT

Жительница Алтая подожгла своего мужа во время ссоры. Фото © SHOT

Любовь пары зародилась в социальных сетях: мужчина оставлял под фотоколлажами Татьяны милые комментарии и сердечки. Несколько лет супруги жили душа в душу в селе Красногорское, однако накануне из-за бытовых конфликтов произошла ссора. Александр несколько раз ударил Татьяну, но она дала отпор. В ответ женщина достала из шкафа смесь бензина с маслом, которую супруги использовали для бензопилы, облила ею мужа и подожгла зажигалкой.

Когда мужчина загорелся и закричал от боли, Татьяна пожалела его и вызвала спасателей. Александра с многочисленными ожогами госпитализировали, а Татьяну доставили в полицию. У женщины двое детей от предыдущего брака.