Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 06:30

Россиянка подожгла мужа смесью для бензопилы за побои, а затем пожалела его и вызвала МЧС

SHOT: Алтайчанка облила мужа смесью для бензопилы и подожгла во время ссоры

Жительница Алтая облила своего мужа смесью бензина и масла для бензопилы, а затем подожгла его. Происшествие случилось на фоне конфликта между 40-летней Татьяной и 36-летним Александром. Теперь пострадавший находится в больнице, а его супруга — в полиции, сообщает Telegram-канала SHOT.

Жительница Алтая подожгла своего мужа во время ссоры. Фото © SHOT

Жительница Алтая подожгла своего мужа во время ссоры. Фото © SHOT

Жительница Алтая подожгла своего мужа во время ссоры. Фото © SHOT

Жительница Алтая подожгла своего мужа во время ссоры. Фото © SHOT

Любовь пары зародилась в социальных сетях: мужчина оставлял под фотоколлажами Татьяны милые комментарии и сердечки. Несколько лет супруги жили душа в душу в селе Красногорское, однако накануне из-за бытовых конфликтов произошла ссора. Александр несколько раз ударил Татьяну, но она дала отпор. В ответ женщина достала из шкафа смесь бензина с маслом, которую супруги использовали для бензопилы, облила ею мужа и подожгла зажигалкой.

Когда мужчина загорелся и закричал от боли, Татьяна пожалела его и вызвала спасателей. Александра с многочисленными ожогами госпитализировали, а Татьяну доставили в полицию. У женщины двое детей от предыдущего брака.

Пьяный россиянин поджёг дом с женой и парализованной матерью
Пьяный россиянин поджёг дом с женой и парализованной матерью

Ранее Life.ru рассказал об учительнице, которая подожгла пять автомобилей в Калуге, женщина действовала по запросу телефонных аферистов. Мошенники выманили у неё деньги, использовав стандартную схему обмана. По их наводке Ирина спалила пять машин Росгвардии.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на Life
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar