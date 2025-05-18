Пьяный россиянин поджёг дом с женой и парализованной матерью

В посёлке Дуслык Туймазинского района произошла трагедия: мужчина поджёг дом, в котором находилась его 63-летняя жена и 86-летняя парализованная мать. В результате происшествия последняя скончалась, сообщает МЧС Башкирии.

Огонь повредил одну квартиру и общую крышу, распространившись на площади 112 квадратных метров. При разборе завалов спасатели обнаружили тело матери агрессора. 63-летняя женщина с тяжёлыми ожогами госпитализирована в реанимацию, её состояние оценивается как критическое.

Очевидцы засняли жуткие кадры, на которых слышен крик одной из женщин. Видео © Telegram / Mash Batash

По информации телеграм-канала Mash Batash, мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, намеренно сжёг дом, где были его супруга и парализованная мать. Очевидцы говорят, что подозреваемого задержали на месте происшествия.