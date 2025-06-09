В России хотят в 100 раз увеличить штраф за мелкое хулиганство
Политолог Ярошенко: Штрафы за мелкое хулиганство следует ужесточить в сто раз
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Российский политолог Алексей Ярошенко предложил резко ужесточить наказание за мелкое хулиганство, сообщает портал 360.ru. По его мнению, действующие штрафы в размере 500–1000 рублей неэффективны и не выполняют воспитательной функции.
«Наказываем за экстремизм в интернете, а в офлайне закрываем глаза на антиобщественное поведение. Это неправильный подход. Улицы требуют порядка», — отметил Ярошенко.
Он считает, что штрафы по статье 20.1 КоАП следует повысить до 50–100 тысяч рублей. При этом он подчеркнул, что речь не идет о мести — речь о профилактике.
«Человек заплатил тысячу — и на следующий день снова творит то же самое. Это деморализует и общество, и полицию», — добавил эксперт.
Ранее эксперт по внутренней отделке помещений рассказал, что высокий уровень шума во время ремонта в помещении может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей для физлиц. Федеральные СанПиНы ограничивают шум до 55 дБА днём и 45 дБА ночью.