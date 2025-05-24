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Регион
24 мая, 12:46

Ремонт по расписанию: Эксперт рассказал, сколько можно шуметь, чтобы не платить штраф

Эксперт Орехов: Слишком высокий уровень шума во время ремонта грозит исками

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Trzykropy

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Trzykropy

Громкий ремонт в квартирах — не только вопрос вкуса, но и строгого соблюдения закона. Незнание правил обернётся штрафами и исками. Об этом сообщает эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов в беседе с «Газетой.ru».

Федеральные СанПиНы ограничивают шум до 55 дБА днём и 45 дБА ночью. Однако конкретные временные рамки устанавливают регионы. Например, в Москве шумные работы запрещены с 19:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 в будни, а также все выходные и праздники. Для новостроек на первые полтора года нормы могут быть мягче, но ночные работы или порча общего имущества всё равно под запретом.

Нарушителей ждут штрафы: от 1 000 до 5 000 рублей для граждан, до 80 000 для юридических лиц. Выявить нарушения могут полиция, управляющие компании или соседи, которые вправе подать жалобу или иск.

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В этом году строительные материалы стали дороже, что заставило многих искать более дешёвые аналоги. Ранее опытные строители рассказали Life.ru, на чём можно и нельзя экономить во время ремонта в своём доме. Иногда можно обойтись и вовсе без него, если застройщик сделал всё за вас.

Владимир Озеров
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