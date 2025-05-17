Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за ремонт квартиры
Эксперт Васильев: Россияне могут получить налоговый вычет за ремонт квартиры
Квартира с ремонтом. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Россияне могут получить налоговый вычет за ремонт квартиры, сообщил строительный эксперт Фёдор Васильев. По его словам, данное право предоставляется гражданам, купившим жильё в новостройке без отделки. Однако условие необходимо зафиксировать в договоре купли-продажи.
«Вычет распространяется на затраты, связанные с отделочными работами и приобретением материалов — плитку, обои, краску, ламинат, установку межкомнатных дверей, проведение штукатурных и малярных работ, монтаж электропроводки и других инженерных систем», — отметил собеседник NEWS.ru.
При этом покупка бытовой техники в перечень не входит. Максимальный лимит имущественного вычета составляет два миллиона рублей на человека. От предельной суммы расходов можно получить 13%, то есть максимум 260 тысяч рублей. Для каждого из супругов лимит установлен отдельно, а при совместной покупке жилья сумма достигает четырёх миллионов, то есть вернуть можно до 520 тысяч рублей.
Ранее россиянам объяснили, как рассчитать налоговый вычет за покупку квартиры в 2025 году. Кстати, Life.ru выяснил малоизвестные способы получить налоговый вычет. Он распространяется, например, на спорт.