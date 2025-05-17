Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за ремонт квартиры

Россияне могут получить налоговый вычет за ремонт квартиры, сообщил строительный эксперт Фёдор Васильев. По его словам, данное право предоставляется гражданам, купившим жильё в новостройке без отделки. Однако условие необходимо зафиксировать в договоре купли-продажи.

При этом покупка бытовой техники в перечень не входит. Максимальный лимит имущественного вычета составляет два миллиона рублей на человека. От предельной суммы расходов можно получить 13%, то есть максимум 260 тысяч рублей. Для каждого из супругов лимит установлен отдельно, а при совместной покупке жилья сумма достигает четырёх миллионов, то есть вернуть можно до 520 тысяч рублей.