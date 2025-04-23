В Госдуме поддержали инициативу о введении налогового вычета на похороны
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Депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Шолбан Кара-оол поддержал предложение общественников ввести в России налоговый вычет на похороны.
С моей точки зрения, всё, что связано с социальной помощью для малоимущих людей, нужно приветствовать, тем более если это касается таких важных вопросов, как рождение и похороны. Нужно, чтобы они не облагались налогом, потому что это касается каждого человека. Я также за инициативу о налоговом вычете на похороны, это не только для малоимущих.
Напомним, ранее общественники обратились в Госдуму с инициативой ввести налоговый вычет на похороны. В заявлении, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что подобный шаг поможет облегчить финансовое бремя семей, потерявших близких.