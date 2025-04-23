Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 14:26
3027

В Госдуме поддержали инициативу о введении налогового вычета на похороны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Шолбан Кара-оол поддержал предложение общественников ввести в России налоговый вычет на похороны.

С моей точки зрения, всё, что связано с социальной помощью для малоимущих людей, нужно приветствовать, тем более если это касается таких важных вопросов, как рождение и похороны. Нужно, чтобы они не облагались налогом, потому что это касается каждого человека. Я также за инициативу о налоговом вычете на похороны, это не только для малоимущих.

Шолбан Кара-оол

Депутат Госдумы

С моей точки зрения, всё, что связано с социальной помощью для малоимущих людей, нужно приветствовать, тем более если это касается таких важных вопросов, как рождение и похороны. Нужно, чтобы они не облагались налогом, потому что это касается каждого человека. Я также за инициативу о налоговом вычете на похороны, это не только для малоимущих.
С моей точки зрения, всё, что связано с социальной помощью для малоимущих людей, нужно приветствовать, тем более если это касается таких важных вопросов, как рождение и похороны. Нужно, чтобы они не облагались налогом, потому что это касается каждого человека. Я также за инициативу о налоговом вычете на похороны, это не только для малоимущих.
Налоговый вычет со свадьбы могут ввести в России
Налоговый вычет со свадьбы могут ввести в России

Напомним, ранее общественники обратились в Госдуму с инициативой ввести налоговый вычет на похороны. В заявлении, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что подобный шаг поможет облегчить финансовое бремя семей, потерявших близких.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar