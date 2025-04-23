В Госдуме поддержали инициативу о введении налогового вычета на похороны

С моей точки зрения, всё, что связано с социальной помощью для малоимущих людей, нужно приветствовать, тем более если это касается таких важных вопросов, как рождение и похороны. Нужно, чтобы они не облагались налогом, потому что это касается каждого человека. Я также за инициативу о налоговом вычете на похороны, это не только для малоимущих.