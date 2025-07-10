19-летняя россиянка три дня лежала в сумке в лесу, пока родные общались с убийцей по её телефону

В Кемеровской области загадочно пропала 19-летняя студентка Валерия. По предварительным данным, её убил знакомый, который затем использовал телефон девушки для переписки с её молодым человеком и сестрой, чтобы избежать подозрений. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Кемеровской области загадочно пропала 19-летняя студентка. Фото © SHOT

Последний раз Валерия выходила на связь 7 июля. С её телефона пришло сообщение её парню о расставании. Позднее она ответила сестре, что гуляет, но не может записать голосовое сообщение или ответить на звонок. Родственники забили тревогу после того, как девушка не вышла на связь в течение нескольких дней. Валерия хорошо училась в техническом колледже, подрабатывала в приёмной комиссии, занималась стрельбой из винтовки и была волонтёром.

Выяснилось, что последним, кто видел студентку, оказался их общий с молодым человеком друг, 23-летний Анатолий, также волонтёр. Он пришёл к девушке накануне исчезновения, предложил выпить и поговорить, а затем напал на неё с ножом. Спрятать тело решил в сумке в лесу и не забыл убрать квартиру.

По версии следствия, после расправы Анатолий писал сообщения парню и сестре Валерии. В квартире волонтёра полиция обнаружила ноутбук и другие вещи студентки. Сейчас его допрашивают. Тело девушки в лесу пока не найдено. Возбуждено уголовное дело.