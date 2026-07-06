Россиянин впал в глубокую кому после столкновения с велосипедистом во Вьетнаме
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Турист из России впал в кому после ДТП в провинции Вьетнама Кханьхоа. О деталях происшествия сообщает SHOT.
Кадры с российским туристом, который впал в кому после ДТП во Вьетнаме. Видео © SHOT
Утром 2 июля 50-летний житель Владивостока Алексей ехал по дороге на мотобайке. По предварительным данным, он столкнулся с велосипедистом.
Шлем не уберёг мужчину от тяжелейшего повреждения головы. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию в критическом состоянии.
Фото © SHOT
Медики провели обследование. Оно показало двусторонние гематомы и ушиб мозга с кровоизлиянием в лобно-височную область.
Врачам пришлось срочно делать трепанацию черепа. Специалисты вскрыли кости, удалили скопления крови и попытались снизить давление внутри черепной коробки.
Несмотря на все усилия, травма оказалась слишком обширной. Пациент впал в глубокую кому. Медики оценивают его состояние как критическое и дают крайне неблагоприятные прогнозы.
Сейчас близкие пострадавшего объявили сбор средств. Деньги нужны на лечение и возможную эвакуацию в Россию, если транспортировка станет допустимой. Известно, что несколько лет назад мужчина овдовел.
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