Россиянин впал в глубокую кому после столкновения с велосипедистом во Вьетнаме

Турист из России впал в кому после ДТП в провинции Вьетнама Кханьхоа. О деталях происшествия сообщает SHOT.

Кадры с российским туристом, который впал в кому после ДТП во Вьетнаме. Видео © SHOT

Утром 2 июля 50-летний житель Владивостока Алексей ехал по дороге на мотобайке. По предварительным данным, он столкнулся с велосипедистом.

Шлем не уберёг мужчину от тяжелейшего повреждения головы. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Фото © SHOT

Медики провели обследование. Оно показало двусторонние гематомы и ушиб мозга с кровоизлиянием в лобно-височную область.

Врачам пришлось срочно делать трепанацию черепа. Специалисты вскрыли кости, удалили скопления крови и попытались снизить давление внутри черепной коробки.

Несмотря на все усилия, травма оказалась слишком обширной. Пациент впал в глубокую кому. Медики оценивают его состояние как критическое и дают крайне неблагоприятные прогнозы.

Сейчас близкие пострадавшего объявили сбор средств. Деньги нужны на лечение и возможную эвакуацию в Россию, если транспортировка станет допустимой. Известно, что несколько лет назад мужчина овдовел.