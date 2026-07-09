Замглавы Курской области принёс соболезнования семье девочки, погибшей в ДТП

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Александр Чепик принёс соболезнования родным 15-летней девочки, погибшей в ДТП с участием автомобиля, в котором он находился.

Трагедия произошла во время рабочей поездки Чепика в Конышевский район. В результате аварии несовершеннолетняя погибла. Сам чиновник не пострадал.

«Страшная трагедия произошла сегодня в Конышевском районе, где я находился с рабочим визитом. ДТП унесло жизнь 15-летней Ангелины. Приношу свои самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Чепик.

Он добавил, что даже косвенная вовлечённость в события, приведшие к трагедии, является тяжёлым моральным грузом. Власти окажут всю необходимую помощь семье погибшей.

Напомним, что ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Александра Чепика произошло во время его рабочей поездки в Конышевский район. Сам чиновник в результате аварии не пострадал. В результате ДТП травмы получили пять человек. Среди них была и 15-летняя девочка, которая скончалась.