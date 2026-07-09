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9 июля, 16:00

Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с авто курского первого замгубернатора

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Умерла 15-летняя девочка, пострадавшая в ДТП с несколькими автомобилями, среди которых была и машина первого замгубернатора Курской области Александра Чепика. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

«В настоящее время стало известно, что одна из них — несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Daewoo Nexia — скончалась», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, погибшая находилась в автомобиле Daewoo Nexia, который совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Land Cruiser (принадлежащим Чепику) и автомобилем Chevrolet. Водитель Nexia, являющийся братом погибшей, а также ещё один пассажир этого же авто получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, в результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в салоне Chevrolet.

В МВД назвали предварительную причину ДТП с авто курского первого замгубернатора
В МВД назвали предварительную причину ДТП с авто курского первого замгубернатора

Напомним, что ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Александра Чепика произошло во время его рабочей поездки в Конышевский район. Сам чиновник в результате аварии не пострадал. В результате ДТП травмы получили пять человек, среди них была и 15-летняя девочка.

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Наталья Демьянова
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