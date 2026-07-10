В Княжпогостском районе Республики Коми вечером 9 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, ещё пять получили травмы.

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на трассе Сыктывкар — Ухта в Коми. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Коми

По данным регионального МВД, авария случилась около 20:11 на 123-м километре автодороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. Столкнулись автомобили «Лада» и «Ситроен». Водитель «Ситроен», мужчина 1992 года рождения, скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали. Среди них — трое несовершеннолетних, получивших травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства аварии.

Прокуратура Княжпогостского района сообщила, что взяла на контроль выяснение обстоятельств случившегося. Кроме того, ведомство контролирует оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим, а также ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит районный отдел МВД.

А ранее на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тверской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли четыре человека, в том числе двое детей. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с КамАЗом. В результате удара находившиеся в легковом автомобиле люди получили смертельные травмы. Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров.