Смертельная авария произошла на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тверской области. После столкновения легкового автомобиля с КамАЗом погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Страшная авария под Тверью унесла жизнь целой семьи с двумя детьми. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Тверской области

Трагедия произошла 9 июля на 291-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с КамАЗом. В результате удара находившиеся в легковом автомобиле люди получили смертельные травмы. Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров.

«В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля Хендай Солярис, из которых двое детей — девочка в возрасте 14 лет и мальчик в возрасте 4 лет», — говорится в сообщении.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники оперативных служб. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Ранее ещё одна серьёзная авария произошла на трассе М-11 в Ленинградской области. Там столкнулись два большегруза, из-за чего движение в сторону Санкт-Петербурга оказалось серьёзно затруднено. ДТП случилось на 596-м километре федеральной магистрали.