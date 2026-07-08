Авария с двумя фурами парализовала проезд на трассе М-11 в сторону Петербурга

В Ленинградской области произошло столкновение двух фур на трассе М-11, что привело к затруднению проезда в сторону Санкт-Петербурга. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

Авария с двумя фурами затруднила проезд на трассе М-11 в сторону Петербурга. Видео © ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ДТП произошло на 596-м километре трассы. Информации о пострадавших нет. О состоянии водителей не сообщается. На опубликованных кадрах видно, что большегрузы получили серьёзные повреждения и завалились на дорогу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают экстренные службы. Водителей призывают выбирать маршруты объезда.

Ранее в Красноярском крае на трассе Р-255 «Сибирь» 22-летний водитель без прав на ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Foton. В результате чего он и три его пассажира (2007, 2008 и 2009 годов рождения) погибли на месте.