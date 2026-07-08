Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 04:38

Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке, госпитализированы десять человек

Обложка © MAX / МЧС Чукотского АО

Обложка © MAX / МЧС Чукотского АО

На Чукотке в результате аварии с вахтовым автомобилем десять человек доставили в больницу. Ещё четверо пассажиров после осмотра врачей были отпущены на амбулаторное лечение, сообщили в региональном управлении МЧС.

  • Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Фото © MAX / МЧС Чукотского АО
    Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Фото © MAX / МЧС Чукотского АО
  • Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Фото © MAX / МЧС Чукотского АО
    Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Фото © MAX / МЧС Чукотского АО

Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Фото © MAX / МЧС Чукотского АО

1 / 2

ДТП произошло на 10-м километре дороги в районе города Билибино. По предварительным данным, водитель вахтового автомобиля потерял контроль над транспортом, после чего машина опрокинулась.

«Всего в салоне автомобиля находились 14 человек. 10 человек госпитализированы в Билибинскую районную больницу с травмами лёгкой и средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Четыре человека после осмотра медицинскими работниками отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в МЧС.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о причинах аварии и состоянии пострадавших на данный момент не поступало.

До 19 выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области
До 19 выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области

Ранее в Бурятии шестеро человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. Авария произошла на трассе Улан-Удэ — Кяхта после столкновения легкового автомобиля с маршрутным транспортом. Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Чукотский автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar