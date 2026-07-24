Российский альпинист застрял на китайской горе Чогори без кислорода

Россиянин Сергей Кондрашкин оказался заблокирован непогодой на горе Чогори в Китае, которую пытается покорить кислородного оборудования. Об этом сообщает телеграм-канал Mountain Club.

Сергей Кондрашкин. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svkondr

Экспедиция на вторую по высоте вершину мира стартовала 4 июля. Высота массива достигает 8611 метров. Вместе с Кондрашкиным на маршрут вышел итальянский писатель Маттиа Конте, оба сознательно отказались от баллонов.

Несколько дней назад группа заночевала в районе семитысячной отметки. Затем альпинисты решили отступить в лагерь на 6400 метров, чтобы оттуда штурмовать самый технически сложный отрезок пути.

Планы нарушила резкая смена метеоусловий. Участники восхождения сообщили, что столкнулись с мощным снегопадом, шквалистым ветром и морозом около минус десяти градусов. Ближайшее «окно» для продолжения подъёма или спуска ожидается не раньше 1 августа.

Ситуацию усугубляет острая нехватка кислорода: на высоте 7000 метров его содержание в воздухе составляет лишь 41% от нормы. Запасных баллонов группа с собой не имеет.

Чогори считается одной из самых опасных вершин планеты, за экстремальную сложность и суровый климат её прозвали «Дикой горой». В августе 2008 года при попытке восхождения там одновременно погибли 11 человек — это крупнейшая трагедия в истории покорения К-2. Годом ранее Кондрашкин уже попадал в похожую ситуацию на восьмитысячнике Манаслу в Непале. Тогда он с группой на несколько суток застрял на высоте 8163 метра.