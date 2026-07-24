Российский альпинист застрял на китайской горе Чогори без кислорода
Сергей Кондрашкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__piunova, svkondr
Россиянин Сергей Кондрашкин оказался заблокирован непогодой на горе Чогори в Китае, которую пытается покорить кислородного оборудования. Об этом сообщает телеграм-канал Mountain Club.
Сергей Кондрашкин. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svkondr
Экспедиция на вторую по высоте вершину мира стартовала 4 июля. Высота массива достигает 8611 метров. Вместе с Кондрашкиным на маршрут вышел итальянский писатель Маттиа Конте, оба сознательно отказались от баллонов.
Несколько дней назад группа заночевала в районе семитысячной отметки. Затем альпинисты решили отступить в лагерь на 6400 метров, чтобы оттуда штурмовать самый технически сложный отрезок пути.
Планы нарушила резкая смена метеоусловий. Участники восхождения сообщили, что столкнулись с мощным снегопадом, шквалистым ветром и морозом около минус десяти градусов. Ближайшее «окно» для продолжения подъёма или спуска ожидается не раньше 1 августа.
Ситуацию усугубляет острая нехватка кислорода: на высоте 7000 метров его содержание в воздухе составляет лишь 41% от нормы. Запасных баллонов группа с собой не имеет.
Чогори считается одной из самых опасных вершин планеты, за экстремальную сложность и суровый климат её прозвали «Дикой горой». В августе 2008 года при попытке восхождения там одновременно погибли 11 человек — это крупнейшая трагедия в истории покорения К-2. Годом ранее Кондрашкин уже попадал в похожую ситуацию на восьмитысячнике Манаслу в Непале. Тогда он с группой на несколько суток застрял на высоте 8163 метра.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Эльбрусе сорвались двое альпинистов — мужчина и его 11-летний сын. Инцидент произошёл на отметке порядка 4200 метров. По предварительным данным, оборвался страховочный трос. Ребёнок погиб, отец получил тяжёлые травмы. Спасательные подразделения длительное время не могли достичь места происшествия, пострадавший оставался возле тела сына. Следственный комитет организовал проверку обстоятельств случившегося. Мужчину могут приговорить к двумя годам тюрьмы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.