СК начал проверку после гибели 11-летнего альпиниста на Эльбрусе

Следственный комитет начал проверку после гибели 11-летнего альпиниста во время восхождения на Эльбрус. Трагедия произошла на восточной вершине горы на высоте около 4200 метров, сообщили в информационном центре следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

По предварительным данным, 19 июля группа из двух человек сорвалась со скал во время подъёма. Ребёнок погиб, его отец получил серьёзные травмы.

Сейчас на горе продолжаются поисковые работы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, насколько безопасно было организовано восхождение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О трагедии на Эльбрусе рассказывал Life.ru. Изначально сообщалось, что два альпиниста взбирались на гору, но сорвались на отметке четырёх тысяч метров.