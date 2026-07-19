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19 июля, 10:25

11-летний альпинист погиб при спуске с Эльбруса с отцом из-за обрыва троса

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

11-летний мальчик погиб при спуске с восточной вершины Эльбруса — у него с отцом оборвался страховочный трос. Отец выжил, но сломал рёбра и колени и смог вызвать помощь. Об этом пишет Mash.

11-летний мальчик погиб при спуске с восточной вершины Эльбруса. Видео © Telegram / Mash

Трагедия произошла с семьёй из Донецка, которая последние годы жила в Ставропольском крае. Год назад они уже поднимались на Эльбрус, но не дошли 300 метров до западной вершины из-за плохого самочувствия юного альпиниста. Тогда они всё же подняли флаг школы на станции Гарабаши и получили благодарность.

В этот раз они шли несколько дней, достигли цели и начали спуск. В этот момент, по предварительным данным, трос оборвался. Мальчик погиб от травм, отец выжил.

На пике Виа-тау в Кабардино-Балкарии погиб альпинист — второго ищут спасатели
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О трагедии на Эльбрусе рассказывал Life.ru. Изначально сообщалось, что два альпиниста взбирались на гору, но сорвались на отметке четырёх тысяч метров.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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