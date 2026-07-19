11-летний альпинист погиб при спуске с Эльбруса с отцом из-за обрыва троса

11-летний мальчик погиб при спуске с восточной вершины Эльбруса — у него с отцом оборвался страховочный трос. Отец выжил, но сломал рёбра и колени и смог вызвать помощь. Об этом пишет Mash.

11-летний мальчик погиб при спуске с восточной вершины Эльбруса. Видео © Telegram / Mash

Трагедия произошла с семьёй из Донецка, которая последние годы жила в Ставропольском крае. Год назад они уже поднимались на Эльбрус, но не дошли 300 метров до западной вершины из-за плохого самочувствия юного альпиниста. Тогда они всё же подняли флаг школы на станции Гарабаши и получили благодарность.

В этот раз они шли несколько дней, достигли цели и начали спуск. В этот момент, по предварительным данным, трос оборвался. Мальчик погиб от травм, отец выжил.

О трагедии на Эльбрусе рассказывал Life.ru. Изначально сообщалось, что два альпиниста взбирались на гору, но сорвались на отметке четырёх тысяч метров.