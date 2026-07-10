На пике МНР в Кабардино-Балкарии погиб альпинист — второго ищут спасатели

В горах Кабардино-Балкарии разыгралась трагедия. При восхождении на пик МНР (Монгольской Народной Республики) погиб один из двух альпинистов. По данным SHOT, туристы шли в связке, когда один из них сорвался и увлёк за собой напарника. Сейчас спасатели прочёсывают склоны в поисках второго — его судьба пока неизвестна.