На пике МНР в Кабардино-Балкарии погиб альпинист — второго ищут спасатели
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В горах Кабардино-Балкарии разыгралась трагедия. При восхождении на пик МНР (Монгольской Народной Республики) погиб один из двух альпинистов. По данным SHOT, туристы шли в связке, когда один из них сорвался и увлёк за собой напарника. Сейчас спасатели прочёсывают склоны в поисках второго — его судьба пока неизвестна.
Инцидент произошёл на пике МНР — потухшем вулкане с тремя вершинами в Приэльбрусье. Его высота достигает почти 4 тысяч метров (самая высокая точка — 3830 метров). Это популярное место среди альпинистов, но подъём требует серьёзной подготовки и специального снаряжения: кошек, ледорубов, касок.
Ранее Life.ru рассказывал, что погибшую на Эвересте альпинисту Наталью Наговицыну не могут эвакуировать с помощью авиации. Единственный вариант достать тело женщины с горы — организовать спасательную операцию.
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