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10 июля, 13:35

На пике МНР в Кабардино-Балкарии погиб альпинист — второго ищут спасатели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ParamePrizma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ParamePrizma

В горах Кабардино-Балкарии разыгралась трагедия. При восхождении на пик МНР (Монгольской Народной Республики) погиб один из двух альпинистов. По данным SHOT, туристы шли в связке, когда один из них сорвался и увлёк за собой напарника. Сейчас спасатели прочёсывают склоны в поисках второго — его судьба пока неизвестна.

Инцидент произошёл на пике МНР — потухшем вулкане с тремя вершинами в Приэльбрусье. Его высота достигает почти 4 тысяч метров (самая высокая точка — 3830 метров). Это популярное место среди альпинистов, но подъём требует серьёзной подготовки и специального снаряжения: кошек, ледорубов, касок.

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Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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