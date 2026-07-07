Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 08:06

Тело погибшего петербургского альпиниста эвакуировали с Эльбруса

Обложка © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Обложка © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Спасатели вывезли тело петербургского альпиниста с Эльбруса. 35-летний мужчина поднимался на гору в незарегистрированной группе. Его тело доставили на поляну Азау и передали полиции.

«Спасатели эвакуировали тело альпиниста 1991 года рождения из Санкт-Петербурга на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,сообщили в региональном ГУ МЧС.

В операции участвовали 12 спасателей Эльбрусского отряда МЧС.

Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов нашли живыми
Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов нашли живыми

Напомним, что в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе погиб альпинист. Трагедия случилась на высоте около 5,5 тысяч метров — до вершины оставалось всего 150 метров. Личность мужчины и его регистрация пока неизвестны.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar