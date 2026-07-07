Тело погибшего петербургского альпиниста эвакуировали с Эльбруса

Спасатели вывезли тело петербургского альпиниста с Эльбруса. 35-летний мужчина поднимался на гору в незарегистрированной группе. Его тело доставили на поляну Азау и передали полиции.

«Спасатели эвакуировали тело альпиниста 1991 года рождения из Санкт-Петербурга на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

В операции участвовали 12 спасателей Эльбрусского отряда МЧС.

Напомним, что в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе погиб альпинист. Трагедия случилась на высоте около 5,5 тысяч метров — до вершины оставалось всего 150 метров. Личность мужчины и его регистрация пока неизвестны.