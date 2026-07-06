Поднимавшийся на Эльбрус альпинист погиб в 150 метрах от вершины

В Кабардино-Балкарии при восхождении на высочайшую вершину Европы погиб альпинист. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщила пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошёл на отметке около 5,5 тысячи метров. По данным SHOT, скалолазу оставалась всего 150 метров до заветной вершины.

Ситуацию осложняют профилактические работы на канатных дорогах, которые сейчас отключены. Эвакуацию тела запланировали на вечернее время, когда подъёмники вновь заработают. Спасатели готовятся к операции по спуску погибшего. Данных о регистрации и личности погибшего пока нет.

Ранее инструктор-проводник объяснил, почему эвакуация тела трагически погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной возможна только вручную. Дело в том, что участие авиации в такой операции исключено: тяжёлые вертолёты на такую высоту в этих горах не поднимают. И хотя в Непале техника позволяет работать в зоне смерти, но на Победе рассчитывать приходится лишь на силы спасотряда.