«Зелёные ботинки» обретут покой: Служившее ориентиром 30 лет тело альпиниста покинет Эверест

Останки альпиниста, погибшего на северном склоне Эвересте 30 лет назад, наконец решено спустить с горы. Тендер на операцию размещён на портале госзакупок правительства Индии, сообщает газета Bild.

Погибший, известный как «зелёные Ботинки» из-за яркой обуви, был идентифицирован по ДНК. Им оказался индийский пограничник Дордже Моруп. Тело 30 лет лежит в пещере на высоте около 8500 метров — в так называемой «зоне смерти».

«Объявляется поиск подрядчика для проведения операции по эвакуации тела Дордже Морупа, известного как «зелёные ботинки», с северного склона Эвереста в период с июня по сентябрь 2026 года», — говорится в тендере.

Моруп погиб в 1996 году во время снежной бури, унёсшей жизни восьми человек. Три десятилетия его тело служило ориентиром для восходителей. На момент гибели ему было 47 лет.

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