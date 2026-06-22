Лишившийся ног альпинист Набиев после Эвереста мечтает о полёте в космос

Российский альпинист Рустам Набиев, который первым в истории покорил Эверест, не имея ног, теперь мечтает о полёте в космос. Об этом он рассказал в интервью «Газете.ru».

«Моя главная мечта — полёт в космос. Я знаю, что это осуществимо. На съёмках программы «Пусть говорят» со мной в студии присутствовали три космонавта — Героя России, которые сказали, что без ног в открытом космосе даже проще, чем с ногами», — поделился Набиев.

Он отметил, что космический туризм активно развивается, а в Европе уже готовят отправку на МКС человека с высокой ампутацией — британского паралимпийца Джона Макфолла, которого планируют взять на полноценную шестимесячную миссию. Набиев признался, что многие скептически относятся к его идее, но то же самое говорили и перед его восхождением на Эверест.

Альпинист также рассказал, что у него остались невыполненные цели в альпинизме — он хочет завершить программу «Семь вершин», покорив пики Антарктиды, Северной Америки и Австралии. Набиев лишился ног в 2015 году во время службы в армии, когда рухнула казарма. После реабилитации занимался следж-хоккеем, а с 2020 года — альпинизмом. Сейчас на его счету Казбек, Арарат, Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, пик Мера, Манаслу и Эверест. О сроках полёта в космос он не сообщил. Набиев продолжает тренировки и ищет возможности для реализации новой мечты.

Ранее сообщалось, что живая легенда альпинизма Рустам Набиев вернулся в Россию — в аэропорту Уфы его встречали сотни людей, включая родных. Безногий экстремал стал первым в истории, покорившим Эверест исключительно на руках. Перед экспедицией он оставил завещание, а теперь его встречали как национального героя.