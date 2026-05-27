«Живая легенда »: Сотни уфимцев встретили десантника Набиева, покорившего Эверест на руках

Живая легенда альпинизма Рустам Набиев вернулся в Россию — в аэропорту Уфы его встречали сотни людей, включая родных. Неделю назад безногий экстремал стал первым человеком в истории, сумевшим покорить высочайшую вершину мира исключительно на руках. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Альпинист Набиев вернулся в Россию после восхождения на Эверест на одних руках. Видео © Telegram-канал Sport Baza.

Перед опасной экспедицией спортсмен настолько серьёзно относился к рискам своей затеи, что даже оставил близким завещание. Теперь триумфатора встречали как национального героя.

Своё восхождение Набиев посвятил всем своим зрителям и наказал: «Бороться, пока в вас теплится жизнь, боритесь до конца». Альпинист потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске, где провёл под завалами около семи часов — та трагедия унесла жизни 24 человек. Несмотря на тяжёлую травму, десантник до этого уже покорил Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Арарат, Казбек и Килиманджаро.

Напомним, российский альпинист, ветеран ВДВ Рустам Набиев, лишившийся обеих ног, совершил уникальное восхождение на Эверест, став первым человеком, поднявшимся на вершину исключительно на руках и без посторонней помощи — 20 мая в 8:16 по непальскому времени он достиг пика, где развернул флаг и табличку с надписью: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается».