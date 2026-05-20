Желание покорить Эверест в хорошую погоду вызвало пробку из 300 альпинистов

Эверест оказался буквально «атакован» альпинистами 20 мая. Они долго ждали благоприятных погодных условий для восхождения и, как только прогноз оказался благоприятным, начали подъём. Однако желающих нашлось слишком много — более 300 человек — поэтому на склоне образовалась настоящая пробка из людей. Кадрами делится SHOT.

Среди застрявших в очереди на Эверест есть и россияне. Туристы растянулись на несколько километров и идут нога в ногу. При этом обойти «пробку» не удастся из-за требований безопасности. Как рассказывают гиды, такой ажиотаж периодически случается. Сегодня просто сошлись все обстоятельства: от числа альпинистов до погоды.

Ранее Life.ru писал, что известный непальский альпинист Ками Рита Шерпа обновил мировой рекорд, покорив Эверест в 32-й раз. В тот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11-й раз.