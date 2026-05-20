20 мая, 14:39

Желание покорить Эверест в хорошую погоду вызвало пробку из 300 альпинистов

Альпинист. Обложка © SHOT

Эверест оказался буквально «атакован» альпинистами 20 мая. Они долго ждали благоприятных погодных условий для восхождения и, как только прогноз оказался благоприятным, начали подъём. Однако желающих нашлось слишком много — более 300 человек — поэтому на склоне образовалась настоящая пробка из людей. Кадрами делится SHOT.

Очередь на Эверест. Видео © Telegram / SHOT

Среди застрявших в очереди на Эверест есть и россияне. Туристы растянулись на несколько километров и идут нога в ногу. При этом обойти «пробку» не удастся из-за требований безопасности. Как рассказывают гиды, такой ажиотаж периодически случается. Сегодня просто сошлись все обстоятельства: от числа альпинистов до погоды.

«Ледяной монстр» рухнул на палаточный лагерь на Эвересте: есть пострадавшие
Ранее Life.ru писал, что известный непальский альпинист Ками Рита Шерпа обновил мировой рекорд, покорив Эверест в 32-й раз. В тот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11-й раз.

Татьяна Миссуми
