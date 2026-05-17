Двойной рекорд на вершине мира: Ками Рита Шерпа взял Эверест в 32-й раз

Известный непальский альпинист Ками Рита Шерпа обновил мировой рекорд, покорив Эверест в 32-й раз. В тот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11-й раз. Об этом сообщает Himalayan Times.

«В воскресенье утром имена двух непальских альпинистов ещё глубже были вписаны в историю Эвереста, причём оба события произошли в один и тот же день», — пишет издание.

55-летний Ками Рита Шерпа ещё перед восхождением намекнул в соцсетях, что этот подъём может стать для него последним. Однако представитель компании-организатора заявил, что после возвращения в базовый лагерь альпинист подумает и о возможном 33-м восхождении.

Ками Рита Шерпа — непальский альпинист и горный гид из народа шерпов, известный как «Человек Эвереста» за рекордное количество восхождений на высочайшую вершину мира. Родился 17 января 1970 года в деревне Тхаме, а свою карьеру в высотном альпинизме начал в 1992 году в качестве вспомогательного персонала экспедиций. Впервые поднявшись на Эверест в 1994 году, он впоследствии посвятил жизнь сопровождению клиентов на эту гору, работая в таких компаниях, как Seven Summit Treks и 14 Peaks Expedition.

Лхакпа Шерпа — непальская альпинистка, известная как «Королева гор» и удерживающая мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест среди женщин. Она родилась в 1970 году, а свой путь в альпинизме начинала как носильщица и кухонная рабочая. Впервые покорив Эверест в 2000 году, она стала первой непальской женщиной, успешно совершившей это восхождение, причём сделала это спустя всего восемь месяцев после рождения первого ребёнка, а во время одного из следующих подъёмов была на втором месяце беременности.

