16 мая, 14:25

«Ледяной монстр» рухнул на палаточный лагерь на Эвересте: есть пострадавшие

Два альпиниста пострадали при сходе лавины на палаточный лагерь на Эвересте

Обложка © X / uyandirmservisi

На Эвересте снежная масса сошла на палаточный городок альпинистов, расположенный на высоте 5360 метров. Видео с места событий появилось в интернете.

На Эвересте сошла лавина, пострадали альпинисты. Видео © X / uyandirmservisi

На кадрах видно, как к лагерю приближается плотное облако снежной пыли и воздушная волна. Вначале туристы спокойно снимали надвигающуюся стену, но в последний момент всё же укрылись в палатках.

Причиной стало обрушение гигантского серака на ледопаде Кхумбу — самом опасном участке маршрута к вершине. Ледяная глыба вызвала мощную лавину. В результате происшествия пострадали как минимум двое альпинистов. Подробности о состоянии раненых пока не сообщаются.

Спасатели МЧС спустили с Эльбруса двух туристов, получивших обморожения
Ранее на Сахалине спасатели эвакуировали туристку, которой стало плохо у подножья горы Крузенштерн. Пострадавшую эвакуировали на Ми-8 в аэропорт Южно-Сахалинска, где её встретили врачи. В спасательной миссии задействовали шесть человек от МЧС. Группа туристов, в которой была девушка, заранее зарегистрировала маршрут в чрезвычайном ведомстве.

Александра Мышляева
