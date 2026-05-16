«Ледяной монстр» рухнул на палаточный лагерь на Эвересте: есть пострадавшие

На Эвересте снежная масса сошла на палаточный городок альпинистов, расположенный на высоте 5360 метров. Видео с места событий появилось в интернете.

На Эвересте сошла лавина, пострадали альпинисты.

На кадрах видно, как к лагерю приближается плотное облако снежной пыли и воздушная волна. Вначале туристы спокойно снимали надвигающуюся стену, но в последний момент всё же укрылись в палатках.

Причиной стало обрушение гигантского серака на ледопаде Кхумбу — самом опасном участке маршрута к вершине. Ледяная глыба вызвала мощную лавину. В результате происшествия пострадали как минимум двое альпинистов. Подробности о состоянии раненых пока не сообщаются.

