На Эльбрусе сорвались два альпиниста, один погиб, второй травмирован
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Двое альпинистов сорвались при восхождении на Эльбрус. Инцидент, по данным источника РЕН ТВ, произошёл на отметке около четырёх тысяч метров.
Один из скалолазов в результате падения погиб, второй получил травмы. Сейчас ему требуется экстренная эвакуация.
В районе происшествия развёрнуты поисково-спасательные работы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Это не единственная трагедия на Эльбрусе за июль. В начале месяца в Кабардино-Балкарии при восхождении на гору погиб ещё один альпинист. Это случилось на отметке около 5,5 тысячи метров, когда скалолазу до вершины оставалось всего 150 метров.
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