На Эльбрусе сорвались два альпиниста, один погиб, второй травмирован

Двое альпинистов сорвались при восхождении на Эльбрус. Инцидент, по данным источника РЕН ТВ, произошёл на отметке около четырёх тысяч метров.

Один из скалолазов в результате падения погиб, второй получил травмы. Сейчас ему требуется экстренная эвакуация.

В районе происшествия развёрнуты поисково-спасательные работы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Это не единственная трагедия на Эльбрусе за июль. В начале месяца в Кабардино-Балкарии при восхождении на гору погиб ещё один альпинист. Это случилось на отметке около 5,5 тысячи метров, когда скалолазу до вершины оставалось всего 150 метров.