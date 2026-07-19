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19 июля, 09:02

На Эльбрусе сорвались два альпиниста, один погиб, второй травмирован

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Двое альпинистов сорвались при восхождении на Эльбрус. Инцидент, по данным источника РЕН ТВ, произошёл на отметке около четырёх тысяч метров.

Один из скалолазов в результате падения погиб, второй получил травмы. Сейчас ему требуется экстренная эвакуация.

В районе происшествия развёрнуты поисково-спасательные работы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Это не единственная трагедия на Эльбрусе за июль. В начале месяца в Кабардино-Балкарии при восхождении на гору погиб ещё один альпинист. Это случилось на отметке около 5,5 тысячи метров, когда скалолазу до вершины оставалось всего 150 метров.

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Юрий Лысенко
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