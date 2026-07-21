Отцу погибшего на Эльбрусе мальчика грозит до 2 лет тюрьмы, заявил альпинист
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Отцу погибшего на Эльбрусе 11-летнего мальчика грозит уголовная ответственность по двум статьям. Об этом заявил 360.ru вице-президент Федерации альпинизма России, мастер спорта РФ Александр Пятницын.
Мужчине, который выжил в трагедии, но получил множественные переломы, могут предъявить обвинения по статьям 125 («Оставление в опасности») и 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Максимальное наказание по ним — до двух лет лишения свободы.
Однако на практике суд может назначить условный срок, учитывая его травмы и психологическую травму. Отягчающим фактором станет игнорирование предупреждений о погоде и отказ от регистрации маршрута в МЧС.
Напомним, на Эльбрусе на высоте около 4200 метров сорвались двое альпинистов — отец и 11-летний сын. Ребёнок погиб, мужчина получил тяжёлые травмы. СК начал проверку. По предварительной версии, у них порвался страховочный трос. Спасатели долго не могли добраться до пострадавшего, который ждал помощи рядом с телом сына.
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