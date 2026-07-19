Отец погибшего на Эльбрусе ребёнка с переломами ждёт помощи у его тела

На Эльбрусе спасатели не могут эвакуировать туриста Романа М., который сорвался с горы вместе со своим сыном. Мужчина с переломанными рёбрами и коленями продолжает ждать помощи, находясь рядом с телом погибшего ребёнка, сообщает Mash.

Путешественник мечтал покорить все вершины Эльбруса. В прошлом году он был на северной стороне, а в этот раз выбрал восточную, которая считается самой сложной, но проигнорировал предупреждения.

Во время подъёма он встретил другого туриста, который спускался вниз и предупредил, что дальше идти опасно. Тот развернулся, чтобы не рисковать жизнью ребёнка. Роман же продолжил путь. Добравшись до вершины, он начал спуск — в этот момент у них с сыном, предположительно, оборвался страховочный трос. Спасательная операция осложняется сложной местностью.