Отец погибшего на Эльбрусе ребёнка с переломами ждёт помощи у его тела
Спасатели не могут достать туриста с переломами, чей сын погиб на Эльбрусе
Обложка © ТАСС / Иван Губский
На Эльбрусе спасатели не могут эвакуировать туриста Романа М., который сорвался с горы вместе со своим сыном. Мужчина с переломанными рёбрами и коленями продолжает ждать помощи, находясь рядом с телом погибшего ребёнка, сообщает Mash.
Путешественник мечтал покорить все вершины Эльбруса. В прошлом году он был на северной стороне, а в этот раз выбрал восточную, которая считается самой сложной, но проигнорировал предупреждения.
Во время подъёма он встретил другого туриста, который спускался вниз и предупредил, что дальше идти опасно. Тот развернулся, чтобы не рисковать жизнью ребёнка. Роман же продолжил путь. Добравшись до вершины, он начал спуск — в этот момент у них с сыном, предположительно, оборвался страховочный трос. Спасательная операция осложняется сложной местностью.
Напомним, на Эльбрусе на высоте около 4200 метров двое альпинистов сорвались со скал. 11-летний ребёнок погиб, его отец получил серьёзные травмы, поисково-спасательные работы продолжаются. СК начал проверку обстоятельств и безопасности восхождения.
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