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19 июля, 16:20

Отец погибшего на Эльбрусе ребёнка с переломами ждёт помощи у его тела

Спасатели не могут достать туриста с переломами, чей сын погиб на Эльбрусе

Обложка © ТАСС / Иван Губский

Обложка © ТАСС / Иван Губский

На Эльбрусе спасатели не могут эвакуировать туриста Романа М., который сорвался с горы вместе со своим сыном. Мужчина с переломанными рёбрами и коленями продолжает ждать помощи, находясь рядом с телом погибшего ребёнка, сообщает Mash.

Путешественник мечтал покорить все вершины Эльбруса. В прошлом году он был на северной стороне, а в этот раз выбрал восточную, которая считается самой сложной, но проигнорировал предупреждения.

Во время подъёма он встретил другого туриста, который спускался вниз и предупредил, что дальше идти опасно. Тот развернулся, чтобы не рисковать жизнью ребёнка. Роман же продолжил путь. Добравшись до вершины, он начал спуск — в этот момент у них с сыном, предположительно, оборвался страховочный трос. Спасательная операция осложняется сложной местностью.

11-летний альпинист погиб при спуске с Эльбруса с отцом из-за обрыва троса
11-летний альпинист погиб при спуске с Эльбруса с отцом из-за обрыва троса

Напомним, на Эльбрусе на высоте около 4200 метров двое альпинистов сорвались со скал. 11-летний ребёнок погиб, его отец получил серьёзные травмы, поисково-спасательные работы продолжаются. СК начал проверку обстоятельств и безопасности восхождения.

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Анастасия Никонорова
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