Российский альпинист записал жуткий треск в воздухе за мгновение до удара молнии

Российский альпинист стал свидетелем пугающего атмосферного явления во французских Альпах. Во время подъёма на скалу он услышал странный треск, который внезапно прервался ударом молнии всего в нескольких метрах от него.

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К счастью, мужчина, которого зовут Расул, не пострадал, но после этого инцидента он сразу отказался от дальнейшего подъёма. По словам экспертов, подобный треск или жужжание возникает из-за сильного электрического поля. Оно вызывает небольшие разряды вокруг выступающих объектов — скал, деревьев или металлических предметов. Именно эти разряды создают характерные звуки и служат предвестником скорого удара молнии.

«Несколько секунд, которые я никогда не забуду. Меня ударило молнией во время восхождения. Всё произошло так быстро, что я едва успел это осознать. Пусть это будет напоминанием о невероятной мощи природы: если вы слышите гром, пора остановиться и найти укрытие», — написал он в соцсетях.

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии на Эльбрусе. Там сорвались два альпиниста: 11-летний мальчик погиб, а его отец получил серьёзные травмы, включая переломы рёбер и коленей. Инцидент произошёл при спуске с восточной вершины — оборвался страховочный трос. В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку, отцу погибшего мальчика грозит до двух лет лишения свободы.