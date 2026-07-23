Кант лыжи перерубил мышцы и нервы: Врачи РДКБ спасли руку юного спортсмена от ампутации

Медики Российской детской клинической больницы Минздрава сохранили руку 17-летнему горнолыжнику, которому грозила ампутация из-за тяжёлой травмы. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в своём телеграм-канале.

Подросток с Сахалина занимался горными лыжами с трёх лет. На одной из тренировок он упал прямо на трассе и получил серьёзное повреждение. Острый кант лыжи глубоко разрезал левое плечо, повредив мышцы, нервы и крупные сосуды. Из-за этого началось сильное артериальное кровотечение. Юношу доставили в РДКБ.

«Чтобы устранить дефект артерии и восстановить поврежденные нервы, мультидисциплинарная команда сердечно-сосудистых, эндоваскулярных и реконструктивно-пластических хирургов выполнила многоэтапное хирургическое вмешательство», — рассказали в пресс-службе.

Заведующий отделением детской и сердечно-сосудистой хирургии Игорь Серков пояснил, что медики выделили все повреждённые ткани и восстановили порванные нервы плеча. Для этого они пересадили фрагменты подкожных нервов, взятые с обеих ног пациента. Дефект артерии тоже удалось закрыть.

По словам врачей, к реабилитации подросток приступил почти сразу после операции. Уже во время перевязок он начал ощущать прикосновения, а затем заметил небольшие движения большого пальца. Через три месяца обследование показало, что кровообращение в руке полностью восстановилось.

Сейчас юноша чувствует себя хорошо и продолжает проходить курсы восстановления, чтобы вернуть руке прежнюю подвижность.

Ранее сообщалось, что в нейрохирургическом отделении Детского центра имени Рошаля завершилась уникальная операция: медики избавили 14-летнего подростка от новообразования в мозге, которое достигало в диаметре 9 сантиметров. Несмотря на внушительный размер опухоли (6х9 см), уже спустя сутки после вмешательства парень уверенно стоял на ногах, а на седьмой день покинул палату — такого быстрого восстановления в практике с такими объёмами ждали не сразу.