Кость истончилась до миллиметра: Уралец чуть не лишился челюсти из-за огромной кисты

Врачи центра «Бонум» помогли 52-летнему жителю Свердловской области сохранить челюсть после роста гигантской кисты. Об этом Life.ru сообщили в региональном минздраве.

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Киста постепенно увеличивалась в левой части нижней челюсти. Из-за давления костные стенки стали тоньше 1 мм, что создавало риск перелома даже при небольшой нагрузке.

Мужчина обратился за помощью, когда ему стало трудно открывать рот и появился дискомфорт. Компьютерная томография показала, что образование распространилось от коренных зубов до зоны височно-нижнечелюстного сустава.

Челюстно-лицевой хирург центра Валерия Готлиб пояснила, что киста продолжала вырабатывать жидкость внутри своей полости. Из-за постоянного давления окружающая костная ткань постепенно разрушалась, а освободившееся место занимало само образование.

Специалисты провели малоинвазивную операцию — марсупиализацию кисты. Вмешательство выполнили без разрезов на лице, одновременно удалив зуб мудрости, который стал причиной развития патологии.

После операции в полость кисты установили специальную дренажную трубку. Она помогла снизить давление и не мешала пациенту разговаривать и принимать пищу.

Через три месяца после вмешательства врачи зафиксировали рост новой костной ткани. По прогнозам специалистов, полное восстановление участка челюсти займёт около 1,5–2 лет.

Ранее в Центре имени Рошаля нейрохирурги удалили 14-летнему пациенту доброкачественную опухоль мозга размером 6 на 9 см. Уже через сутки подросток самостоятельно передвигался, а на седьмой день его выписали.