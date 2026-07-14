«С бомбой в груди»: Кардиохирурги Сеченовки показали, как спасают пациентов с «‎разрывом сердца»

В Сеченовском университете провели уникальные операции по спасению людей с разрывом сердечной мышцы. В центре кардиоангиологии прооперировали двух пациентов, чьи шансы на выживание изначально оценивались как крайне низкие. Об этом рассказали Life.ru в пресс-службе университета.

Кардиохирурги Сеченовского университета спасли пациентов с «разрывом сердца». Видео © Представлено Life.ru

Один из них три недели жил с разрывом свободной стенки левого желудочка, даже не подозревая о смертельной угрозе. Другой случай касался женщины: у неё после инфаркта возникла проблема с межжелудочковой перегородкой, и врачи больше недели искали хирургов, готовых взяться за это сложнейшее вмешательство.

Обоих в итоге приняли в Научно-практическом центре интервенционной кардиохирургии. Кардиохирурги признаются, что «разрыв сердца» — это особая операция. Сделать её — не значит спасти человека. К успеху приводит исключительно слаженная работа всей бригады, включая анестезиологов, кардиологов и реабилитологов. Сейчас спасённые пациенты чувствуют себя хорошо и называют своё восстановление настоящим чудом.

Ранее столичные медики провели высокотехнологичную операцию 103-летнему пациенту. Пожилой мужчина был экстренно доставлен в городскую клиническую больницу имени В.В. Вересаева с жалобами на резкое ухудшение самочувствия и регулярные потери сознания. Благодаря накопленному опыту проведения сложных процедур специалисты всего за 40 минут успешно имплантировали современный двухкамерный прибор.