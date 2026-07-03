Алтайские врачи впервые провели операцию на открытом сердце беременной

Уникальную для Алтайского края операцию провели врачи регионального кардиологического диспансера — медики выполнили хирургическое вмешательство на открытом сердце пациентке, находящейся на 23-й неделе беременности. Как сообщил губернатор Виктор Томенко, операция завершилась успешно, удалось сохранить жизнь и матери, и ребёнку.

Жительница села Кулунда обратилась к врачам с жалобами на сильную одышку, кашель и постоянное ощущение нехватки воздуха. После обследования специалисты выявили у неё миксому — подвижную опухоль в левом предсердии.

По словам главы региона, новообразование нарушало работу митрального клапана и создавало серьёзную угрозу для здоровья пациентки. Существовал риск развития инсульта и острой ишемии внутренних органов.

Женщину экстренно перевели в Алтайский краевой кардиологический диспансер, где к её лечению подключились ведущие специалисты региона. Кроме того, врачи провели консультации с экспертами федеральных медицинских центров имени Кулакова и имени Алмазова.

Операция продолжалась три с половиной часа. В ней участвовали кардиохирурги, анестезиологи и перфузиологи, а также специалисты перинатального центра «ДАР».

Во время хирургического вмешательства пациентка в течение 86 минут находилась на аппарате искусственного кровообращения. Врачи успешно удалили опухоль, а послеоперационный период, по словам Томенко, прошёл без осложнений.

Ранее в НИИ склифосовского впервые в России провели гибридную операцию пациентке 43 лет с аневризмой сонной артерии, сохранив ей зрение благодаря совместной работе нейрохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов. Уникальное вмешательство стало возможным благодаря современному оснащению клиники.