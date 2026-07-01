В Красногорске врачи спасли мужчину, случайно проглотившего металлическую крышку

В Красногорске 38-летний мужчина едва не лишился жизни из-за детской шалости: его маленькая дочь случайно опустила в стакан с напитком металлическую крышку. Мужчина сделал несколько глотков и, не заметив инородного предмета, проглотил его. Об этом медицинском случае рассказали представители больницы.

Крышка застряла в пищеводе, причиняя острыми краями сильный дискомфорт. Мужчина незамедлительно обратился в Красногорскую клиническую больницу. Врачи эндоскопического отделения с помощью специальных щипцов визуализировали крышку и извлекли её из пищевода. Вмешательство заняло всего несколько минут.

«Представляющее смертельную угрозу инородное тело было извлечено с помощью специальных эндоскопических щипцов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медиков, вмешательство заняло всего несколько минут», — говорится в сообщении.

Ранее врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который на своём участке попал под работающий мотоблок. У него внезапно начался приступ: ноги стали ватными, он потерял равновесие и упал прямо под машину. Выяснилось, что у пациента серьёзные проблемы со здоровьем — инфаркт, диабет и гипертония. Именно это могло вызвать внезапную слабость.